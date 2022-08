União de Almeirim sofre primeira derrota no Campeonato Nacional de Juvenis

O União de Almeirim perdeu, no passado dia 28 de agosto, domingo, por duas bolas a zero diante o Barreirense, num jogo a contar para 2º jornada do Campeonato Nacional de juvenis.

A Equipa da casa conseguiu inaugurar o marcador aos 42 minutos por intermédio de Nunes Nunes. O golo da vitória surgiu na segunda parte, aos 72 minutos, num tento apontado por Aduramane Morato.

Esta foi a primeira derrota do Campeonato para o União de Almeirim, depois da vitória conseguida na jornada anterior frente ao lusitano por três bolas a uma.

Com este resultado o União de Almeirim ocupa agora a quinta posição, com três pontos, Três golos marcados e Três golos sofridos. O Barreirense, por sua vez, ocupa a terceira posição, com seis pontos somados

Para a próxima jornada o União recebe o Sporting, no estádio Municipal de Almeirim.