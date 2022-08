Almeirim recebe Festival Nacional de Folclore

A Casa do Povo de Almeirim vai receber, no próximo dia 3 de setembro, às 21h30, o Festival Nacional de Folclore.

Este evento vai contar com uma série de grupos de rancho Folclórico tais como: O Grupo Santa Maria de Cabril (Castro Daire/Beira Alta), O Rancho folclórico da sociedade recreativa Cabeça Veada (Porto de Mós/Alta Estremadura), Rancho Folclórico Vila Nova do Coito (Almoster/Ribatejo) e o Rancho Folclórico da casa do Povo de Almeirim.

O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim tem 66 anos de existência e é conhecido pelo seu traje, pelas suas danças e cantigas.

Esta iniciativa está integrada no Festival da Sopa da Pedra que está de regresso de 31 de agosto a 4 de setembro, após dois anos de suspensão devido à pandemia covid-19, com muita gastronomia, concertos, artesanato, animação e muito mais, no Parque das Tílias, em Almeirim.