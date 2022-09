Sopa da Pedra é o segundo produto português registado como Especialidade Tradicional Garantida da UE

A representação da Comissão Europeia em Portugal entregou o certificado de Especialidade Tradicional Garantida da Sopa da Pedra de Almeirim à Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra, na tarde de quinta-feira, 1 de setembro, numa cerimónia realizada no Festival da Sopa da Pedra, no Parque da Tílias, em Almeirim.

O documento foi entregue pelo porta-voz da representação da Comissão Europeia em Portugal, Daniel Rosário, à Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra, representada pela sua presidente Andrea Ouro.

Para Andrea Ouro, a entrega da certificação de Especialidade Tradicional Garantida da Sopa da Pedra de Almeirim é o “culminar de um árduo trabalho que fazemos todos os dias nas nossas casas”, acrescentando que é nesse local que colocam em prática “aquilo que expressa hoje este certificado para nós”.

A presidente da Associação aproveitou ainda a oportunidade para agradecer a todos aqueles que contribuíram para a certificação e deixou a porta aberta a novos associados para continuar um trabalho de qualidade com o produto de Almeirim.

A Comissão Europeia registou a Sopa da Pedra de Almeirim como produto protegido pelos regimes de qualidade da União Europeia, atribuindo-lhe o rótulo de Especialidade Tradicional Garantida (ETG). Anunciada em junho, a decisão salienta os aspetos ligados às tradições, à forma como o produto é fabricado ou à sua composição. Um produto registado como ETG fica protegido contra a falsificação e uma utilização indevida.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, espera que esta seja “a primeira de três visitas [que a representação da União Europeia] que nos fazem”, destacando ainda que este foi um envolveu muita gente e várias entidades, como a autarquia, restaurantes, turismo e a Confraria Gastronómica de Almeirim, que segundo o responsável “em tido um papel fundamental em todo o processo, na divulgação e na promoção da certificação”.

“Hoje chegamos a um ponto que é de felicidade por vermos fisicamente este momento simbólico que é a entrega do certificado. Queria mais uma vez aproveitar e agradecer a todos aqueles que ao longo destes anos tornaram este processo possível”, conclui.

No caderno de especificações submetido à Comissão Europeia, refere-se que “aparecem por vezes receitas que abrangem uma vasta gama de apresentações de «Sopa da Pedra de Almeirim» que utilizam ingredientes que não são contemplados na receita genuína da «Sopa da Pedra de Almeirim»”.

Com este registo fica estabelecido que o nome «Sopa da Pedra de Almeirim» “refere-se a um produto específico, elaborado com determinados ingredientes (e apenas esses), em conformidade com o caderno de especificações do produto e que cumpre determinado método de obtenção”.

É um certificado que atribui à Sopa da Pedra de Almeirim a designação de Especialidade Tradicional Garantida e ao fazê-lo consideramos que estamos precisamente a valorizar aquilo que de bom se faz em Almeirim e em Portugal”, começa por dizer o porta-voz da representação da Comissão Europeia em Portugal, Daniel Rosário, garantindo que a atribuição deste certificado “tem também um efeito socio-económico importante”.

“Distingue produtos que tem um qualidade distintiva dos outros, e que também transportam em si esta diversidade cultural e esta riqueza local e regional que compõe a União Europeia”, acrescenta.

O representante reconhece a demora no processo, mas assegura que é esse tempo que faz com que o mesmo seja conduzido “de uma forma inquestionável e de forma a garantir a sua credibilidade”.

“Este é apenas o segundo produto português designado com esta certificação de Especialidade Tradicional Garantida”, conclui.

A política de qualidade da União Europeia visa proteger os nomes de produtos específicos, de modo a promover as suas características únicas associadas à sua origem geográfica e a modos de produção tradicionais. As indicações geográficas estabelecem direitos de propriedade intelectual para produtos específicos cujas qualidades estão relacionadas com a área de produção.