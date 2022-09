Festa das Vindimas de regresso com muita música e animação

Depois de dois anos de paragem forçada devido à pandemia, a Festa das Vindimas está de regresso. Agendada para os dias 23, 24 e 25 de setembro, a festa vai ser realizada em Fazendas de Almeirim, junto ao novo Centro Cultural

A Festa da Vindima vai contar várias iniciativas, para todas as idades e para todos os gostos. O jornal Almeirinense falou com Ivone Ervideira, uma das responsáveis pela organização desta iniciativa. Segundo Ivone, o objetivo da festa das Vindimas é dar a conhecer “o antigamente, como é que a tradição da vindima, ao longo dos anos, se foi desenvolvendo e como é hoje”.

Depois de dois anos de interrupção devido à crise pandémica, Ivone revela que as expectativas para este ano são altas: ” As festas, este ano, têm tido muito sucesso. As pessoas estão com vontade de voltar às festas. Nesse sentido, temos as melhores expectativas”, referiu.

A iniciativa começa na sexta-feira, dia 24 de setembro, pelas 19h30, com o içar das bandeiras. Pelas 22h30, está agendada a atuação da banda Poptrolyu, com continuação da animação musical a cargo do DJ Reflexos.

No sábado, 24 de setembro, as festividades iniciam às 15h00 com um desfile de trajes antigos. Pelas 16h00 é dado início ao Festival de Folclore Infantil com o rancho folclórico de Fazendas de Almeirim, o rancho infantil do Freixo, os Pautileiros de malhadas e o Rancho Infantil Saia Rodada. O grupo musical 100 limites tem atuação marcada para as 21h00, seguindo-se a atuação da artista Bruna e as suas bailarinas.

No domingo, 25 de setembro, pelas 15h00, é realizado um desfile alusivo às vindimas. Pelas 22h00 está agendado uma noite de fados com a participação de Ana Rita Prada, Rui Tanoeiro, Sofia Ferreira e Madalena Gil.

A organização das Festas da vindima é da responsabilidade do Rancho infantil de Fazendas de Almeirim e a Velha Guarda de fazendas de Almeirim.