Jeferson e Jamile Santana querem colocar Almeirim a girar

Jeferson Santana é casado com Jamile Santana, naturais de Salvador – Bahia – Brasil mas residentes em São Paulo. Têm dois filhos, Henrique de 13 anos e Miguel de 9 anos. Chegaram a Portugal em 2021 e além de empreendedores, são também profissionais de Marketing Digital. Em Almeirim, apresentaram uma nova plataforma de produção instantânea de vídeos 360 graus, muito divertido para todas as idades.

O que é o Giro Interativo?

“GIRO” – expressão para algo muito bom e ao mesmo tempo define o nosso principal serviço oferecido no momento. “GIRO” = Girar.Somos (Prisma Interativo no Brasil) https://www.instagram.com/prismainterativo/ Em Portugal estamos ainda nos primeiros passos mas já contentes com a procura e satisfação dos clientes que nos tem contratado. O nosso objetivo é oferecer a melhor experiência e surpreender ao entregar muito mais do que foi combinado.

Hoje o nosso principal produto em Portugal é o Video Booth 360 (Plataforma Giratória). Entretenimento através de plataforma com braço giratório para produção instantânea de vídeos 360 graus muito divertidos para todas as idades. Esses vídeos são entregues em poucos segundos ao cliente que na sua maioria, no mesmo instante postam em suas redes sociais, o que faz do nosso equipamento, além da diversão, uma excelente ferramenta para divulgar marcas, produtos e eventos.

Há quanto tempo tem esta atividade e como iniciou?

Iniciamos em maio deste ano mas apenas com testes do nosso equipamento em alguns eventos promovidos por amigos. No mês de Julho fizemos o nosso lançamento oficial. Mas a procura começou mesmo depois do evento Al Cor Race & Fun. A Nossa participação foi um grande sucesso e gerou muitos contatos. O equipamento, acessórios e tudo o que precisa para funcionar tem um custo muito elevado (Portátil compatível, software, Câmera profissional e outros acessórios), como não tinha dinheiro para isso, vendi meu carro, um honda civic 2000, juntamos todos os recursos que tínhamos e adquirimos o que era necessário para começar. Ainda há muito para incrementar mas já estamos contentes com o resultado.

Que serviços disponibilizam?

Até o momento em Portugal a plataforma giratória (Video Booth 360) é o nosso único serviço mas vem novidades por aí.

Vão ter mais novidades?

SIM! Estamos já na fase final para lançar o nosso novo equipamento, Totem Fotográfico para entregar ao cliente fotos impressas ilimitadas com excelente padrão de qualidade. Também são fotos tipo selfie que podem ser individuais ou em grupo. Outra plataforma 360 maior para caber mais pessoas ao mesmo tempo também está em processo final.

Contactos:

Tlm: 963 148 252

E-mail: girointerativopt@gmail.com

Instagram: girointerativo