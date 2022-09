Diogo Peseiro triunfa em Espanha

Diogo Peseiro, novilheiro natural de Almeirim, saiu em ombros da praça de El Casar, onde cortou três orelhas e saiu triunfador no passado dia 5 de setembro, em Guadalajara, Espanha.

Peseiro cortou uma orelha ao seu primeiro novilho, com petição forte da segunda, e as duas ao segundo. O novilheiro repartiu cartel com o novilheiro espanhol Carlos de Maria (que debutava com picadores, tendo dado volta à arena no primeiro novilho e cortado uma orelha ao segundo) e com o bezerrista Jaime Torija, que cortou as duas orelhas e o rabo ao único novilho que enfrentou, saindo também em ombros com o toureiro português.

Lidaram-se novilhos de Guerrero y Carpintero.

Foto DR.