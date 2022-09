Festival Celestino Graça está de volta a Almeirim

O Festival Internacional de Folclore “Celestino Graça” está de regresso a Almeirim na próxima 4.ª feira, dia 7 de setembro, às 21h30, no Cine teatro de Almeirim.

Esta iniciativa celebra as festas e as tradições populares de todo o mundo. Em palco vão estar grupos da Albânia, do México e da Polónia.

As entradas são gratuitas e o evento é organizado pelo Grupo Académico de Danças Ribatejanas, um grupo fundado em 1956 por Celestino Graça, mantendo desde então uma actividade ininterrupta no país e no estrangeiro.