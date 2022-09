Aumentos no preço da eletricidade preocupam Câmara

Os custos associados à energia vão “limitar” fortemente o orçamento da Câmara Municipal de Almeirim para o próximo ano. O presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, referiu, ao nosso jornal, que os novos preços na eletricidade vão representar um aumento de 2,5 milhões de euros aos cofres da câmara.

Face a este aumento, o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, referiu que a autarquia vai ter que tomar uma série de medidas para reduzir o consumo de energia. Para o efeito, a Câmara não afasta a possibilidade de implementar “medidas difíceis” para fazer face aos aumentos verificados na electricidade. “Vou reunir com um conjunto de serviços para perceber que medidas vamos adotar para a redução de energia. E se isso implicar passar por encerramentos de algumas áreas ou desligar alguma iluminação, passará por aí”, referiu Pedro Ribeiro.

O Presidente, a propósito deste tema, lança um alerta: “Não vale a pena esconder a cabeça na areia. O próximo ano vai ser muito complicado. Não vale a pena adiar medidas que vão ser, certamente, muito difíceis para todos nós”.

Este aumento vai afetar a flexibilidade económica do orçamento municipal. Nas palavras de Pedro Ribeiro, “para além da energia temos outros custos, como as nossas atividades habituais, os custos com o pessoal, as refeições, os combustíveis, entre outros. (…) Este aumento vai ser muito difícil para aquilo que são, atualmente, os nossos consumos”, afirma Pedro Ribeiro.

O autarca sublinha ainda que para atenuar este aumento, os decisores políticos têm que encontrar uma série de soluções de autoconsumo, que permitem aumentar a eficiência energética. Para o efeito, a Câmara Municipal de Almeirim está a lançar uma campanha que convida o comércio local a trocar as lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas Led. Esta troca, de acordo com a câmara, vai permitir “poupar mais energia, aumentar a eficiência energética e reduzir a despesa das famílias.” Segundo Pedro Ribeiro, “Sabemos que muita gente não faz esta troca de lâmpadas porque o investimento inicial é caro. Assim, vamos apoiar em 50% até aos 100 euros. Esta medida entra em vigor em outubro. Até lá vamos perceber quem são as lojas que querem aderir a este programa.” As Lâmpadas LED permitiram poupar. só no ano passado, 250 mil euros.

Também âmbito deste tema, O jornal Almeirinense falou também com Helena Fidalgo, presidente da MOV Almeirim, a propósito das medidas apresentadas pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, no mês passado, para poupar energia no setor comercial. Esta entidade apresentou uma série de soluções como a diminuição da iluminação noturna (montras e iluminação pública) e a redução dos horários de funcionamento no comércio e nos serviços. Helena Fidalgo concorda com algumas das propostas avançadas pela confederação do comércio, nomeadamente nas medidas que visam poupar energia. “ Concordo com as propostas. Eu própria, enquanto comerciante, já não deixo as luzes da montra ligadas à noite. O comércio é um setor que gasta alguma energia, principalmente se deixarem as luzes ligadas durante a noite”, referiu.