Ambulância dos Bombeiros de Almeirim envolvida em acidente 

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Almeirim ficou danificada e inoperacional numa colisão com outras duas viaturas, na tarde desta quarta-feira, 7 de setembro, no cruzamento da rua Dionísio Saraiva com a Rua da Junqueira, vulgo cruzamento do Zé Bonito, na cidade de Almeirim.

Ao que O Almeirinense apurou, o acidente não provocou ferimentos aos ocupantes das viaturas. Apesar dos danos materiais não terem sido extensos, a ambulância irá ficar inoperacional durante o resto do dia de hoje.

Estiveram presentes no local 7 elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.