Gala O Almeirinense: Júri distingue Stone Race como a grande revelação do ano

O prémio Revelação, um dos mais competitivos da noite, foi entregue à corrida de Obstáculos Stone Race.

O Parque da Zona Norte, circuito de manutenção e zonas envolventes em Almeirim, receberam no dia 15 de setembro de 2019 a primeira prova de obstáculos do Ribatejo, a Stone Race. A primeira edição foi um grande sucesso. No entanto, a pandemia travou esta e outras atividades. Depois de dois anos de interregno, a Corrida de Obstáculos regressou ao concelho e em 2022 em doze dupla. A corrida Ninja que trouxe um formato inovador em eliminatórias e já no dia 11 de setembro a segunda edição da Stone. Um grupo de pessoas, decidiu juntar esforços para criar obstáculos e dificuldades para quem não pretendia só correr por correr. As provas são muito exigentes, mas tem também conseguido captar muitos atletas que fazem provas de norte a sul do país. A prova de Almeirim foi elogiada por todos, não só pela boa organização mas também pela criatividade nos obstáculos criados e no acolhimento.

Para esta categoria estavam também nomeados o atleta Gustavo do Canto e o Vice-presidente da ANACOM, José Pedro Borrego.