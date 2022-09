Gala O Almeirinense: Luísa Sobral, uma das grandes surpresas da noite, não deixou ninguém indiferente

Luísa Sobral foi uma das grandes surpresas da V Gala O Almeirinense. A atuação de Luísa Sobral, uma das cantores mais bem sucedidas em Portugal, foi muito bem recebida pelo público.

Com um grande sentido de humor, Luísa Sobral falou sobre as suas ligações ao Concelho de Almeirim e revelou estar muito contente “ por estar aqui”. Sempre com uma grande interação com o público, Luísa Sobral foi falando também sobre a história das suas composições.

A Gala continua assim a apostar na presença de grandes artistas portugueses, depois, do ano passado, ter apresentado António Zambujo.