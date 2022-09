Gala O Almeirinense: Prémio Associativismo e Voluntariado vai para António Botas Moreira

António Botas Moreira foi um dos grandes vencedores da noite. O presidente do Fazendense venceu a categoria Associativismo e Voluntariado

António Botas Moreira é há várias décadas Presidente da Associação Desportiva Fazendense. Dentro de Campo tem conquistado dezenas de troféus, sendo mesmo o clube com mais Taças do Ribatejo em todo o distrito. Mas as vitórias não se resumem só aos resultados desportivos. António Botas Moreira tem um parque desportivo com as melhores condições para a prática desportiva de crianças, jovens e adultos. O Fazendense é o que é hoje em dia e muito deve ao dirigente António Botas Moreira.

Para esta categoria estavam também nomeados Maria Narciso e Cátia Sequeira.