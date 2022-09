Jornal O Almeirinense distingue Bruno Leitão com o Prémio Carreira

Foi sob enormes aplausos que Bruno Leitão recebeu o prémio Carreira. “Uma pérola”: É assim que o pai descreve o vencedor do prémio carreira de 2022, orgulhoso por todas as conquistas que tem conseguido nestes 42 anos de vida.

Em Almeirim, onde vive e trabalha, não há quem não admire o nosso homenageado. Conversador, expansivo, persistente, trabalhador, dedicado e de ideias fortes são apenas algumas das principais características da pessoa que hoje queremos distinguir.

Tem mostrado ser um vencedor nas pistas de tartan, mas também na vida. Para ele não existem barreiras nem fronteiras. Em casa coleciona dezenas de prémios. Quando se fala da modalidade, os olhos do homenageado brilham com outra intensidade. Bruno Leitão não se esconde atrás do Síndrome de Down e é uma pessoa capaz de lutar por aquilo que quer. Por tudo isto, o Jornal O ALMEIRINENSE distingue em 2022 o Bruno Leitão com o Prémio Carreira.