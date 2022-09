Gala O Almeirinense: Major-General Paulo Maia Pereira distinguido com o prémio Mérito e Excelência

O Major-General, Paulo Maia Pereira, foi o grande vencedor do prémio Mérito e Excelência.

O nosso homenageado desempenhou, nos últimos anos, funções de muito relevo ao assumir o cargo de segundo comandante da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas, para a Estabilização da República Centro-Africana em janeiro de 2020.

Ao longo da sua carreira, o major-general desempenhou funções como chefe da Divisão de Planeamento Estratégico Militar do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e no Quartel-General do Comando Supremo das Forças Aliadas na Europa. Desde maio deste ano que o Major-General Paulo Maia Pereira é o novo Diretor de Formação do Exército

A Cerimónia de Tomada de Posse do novo Diretor de Formação (DF), decorreu em maio , em Évora, tendo o Major-General Maia Pereira sucedido no cargo ao Major-General Gonçalves Soares. Pela importância dos cargos desempenhados ao longo da carreira, o Jornal O ALMEIRINENSE distingue o Major-General Maia Pereira com o Prémio Mérito e Excelência de 2022.