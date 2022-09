A equipa sénior do Fazendense estreou-se no sábado, 10 de setembro, no II Torneio António Botas Moreira e acabou na segunda posição da competição.

No primeiro jogo foi derrotado pelo Vasco da Gama por 0-4 mas depois conseguiu o segundo lugar do pódio ao derrotar o Souselas por 2-1 com golos de Tânia e Alexandra.

A formação orientada por Filipe Rego apresenta-se aos sócios e adeptos no próximo sábado, 17 de setembro, em casa com a equipa do Meirinhas.