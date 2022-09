Miguel Arsénio sagra-se campeão nacional de Trail Sprint

Miguel Arsénio, atleta natural de Paço dos Negros, sagrou-se campeão nacional de Trail Sprint na distância de 21 km, este domingo, 18 de setembro, em Sintra.

O jovem atleta conclui a prova em 01:37:00, terminando à frente da concorrência e arrecadou o segundo título de campeão em 2022, depois de em março passado ter vencido o campeonato nacional de Ultra Trail.

Esta foi também a terceira vitória em três participações de Miguel neste evento, embora tenha sido efetuada numa distância mais curta.

“Com uma constipação brutal, só posso ficar feliz com este resultado. A cereja no topo bolo, foi voltar a subir ao lugar mais alto do pódio com o meu grupo de amigos, que também é a minha equipa Edv-Viana Trail!”, descreve o jovem nas redes sociais.

Após esta conquista, Miguel Arsénio já tem em vista a próxima prova internacional que se realiza em França na próxima semana.