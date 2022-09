Seminário Mais Lezíria regressa em formato presencial

No âmbito do Projeto MAIS Lezíria, a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e os seus 11 municípios associados voltam a organizar o Seminário MAIS Lezíria, desta vez em formato presencial. O Seminário, onde serão discutidos vários temas ligados ao Desenvolvimento Desportivo e à Inclusão Social, terá lugar durante o dia 24 de setembro, no Convento de São Francisco, em Santarém.

O seminário está dividido em dois painéis: O painel 1 vai se debruçar sobre o desenvolvimento desportivo, e vai abordar temas como o apoio ao associativismo desportivo e as fontes de financiamento. Este painel começa por volta das 10h00 e prolonga-se até às 12h30.

O Painel 2, por sua vez, vai abordar o tema da inclusão Social. Para o efeito, o Dr. António Torres, da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, vai abordar os 10 anos do projeto “Mais Lezíria”. Ainda no âmbito deste tema, está previsto a realização de uma palestra intitulada ” Desporto para todos: Da inclusão à Participação de todos”, conduzida pelo Dr. Ivo Quendera.

A sessão de abertura vai estar a cargo do Dr. António Torres e do presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves ao passo que a sessão de encerramento está carga cargo do presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, Pedro César Ribeiro.

Participe no Seminário MAIS Lezíria. As inscrições são gratuitas. Inscreva-se em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelpOz7IlR4h9u0N-skQCq4k9NU04k_HyPmmBssxFlvizUrtA/viewform.