Politécnico de Santarém marcou presença na Semana Nacional do Empreendedorismo em Beja

O Politécnico de Santarém marcou presença na Semana Nacional do Empreendedorismo e na Semana Nacional de Co-Criação –Link Me UP, que nesta edição de 2022 teve lugar no Politécnico de Beja, entre 12 e 15 de setembro.

Ao longo da semana as equipas do Politécnico de Santarém estiveram a afinar os pitchs para uma performance melhorada – o foco destas atividades de preparação para os concursos de ideias de negócio, mas também houve tempo para visitas a empresas relevantes desta região de Portugal, visitas que serviram como guia para mostrar o que de melhor se faz em Portugal a nível empresarial.

Foram muitas as sessões diárias de Pitch Performance Training para todas as equipas envolvidas, que em muito contribuíram para uma melhoria substancial das apresentações a júri de todos os envolvidos. Do lado empresarial, as visitas às empresas Monte Novo e Figueirinha, Herdade dos Lagos e Vale da Rosa foram motivo do maior interesse dado o valor que acrescentam aos estudantes, docentes e técnicos que participaram nestas iniciativas.

Ter este contacto direto nas empresas com uma realidade profissional de alta capacidade de produção e ao mesmo tempo uma afinada estrutura organizacional vai marcar pela positiva todos os participantes por um longo período de tempo. O último dia de trabalhos foi dia de apresentações ao júri, deliberações e teve lugar a Sessão de Encerramento com a muito aguardada entrega de prémios aos projetos vencedores.

A comitiva do IPSantarém foi liderada pelo Coordenador do Empreendedorismo do Politécnico de Santarém, João Samartinho, e contou com a presença dos vencedores da Final Regional Poliempreende, Nair Cunha e Raphael Lucas, representantes do projeto Tuboix, com os vencedores da Final Regional do Concurso Link Me Up – 1000 Ideias, Mário Duarte, Luis Carlos Sousa, e João Fernandes, representantes do projeto “Can we improve the quality of pesticides application in order to reduce their dosages?”, que teve como facilitadoras as docentes Maria do Céu Godinho e Vanda Andrade, e com as equipas dos parceiros internacionais do IPSantarém (que participaram no Poliempreende Internacional) com representantes do Instituto Superior Mutassa – Maputo, de Moçambique, e da Universidade de Santiago, em Cabo Verde.