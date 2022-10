Dia 22 de outubro há uma caminhada pela vida

O movimento conhecido por “Outubro Rosa” (Pink October) nasceu nos Estados Unidos da América, na década de 90 com o objetivo de inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama, sensibilizar para a prevenção e diagnóstico precoce e apoiar a investigação nesta área.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), em representação da EUROPA DONNA (Coligação Europeia Contra o Cancro da Mama) e através do Movimento “Vencer e Viver”, promove a iniciativa “Outubro Rosa”. As caminhadas têm como com finalidade consciencializar para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, nomeadamente através do Rastreio e palpação.

​O cancro da mama é um relevante problema de saúde pública. Segundo os dados estatísticos mais recentes (Globocan, 2021), o cancro da mama é o mais frequente (prevalente) em Portugal e em todo mundo.

Apesar de ser o tipo de cancro mais incidente na mulher (com maior número de casos), cerca de 1 em cada 100 cancros da mama desenvolvem-se no homem.

A 22 de outubro, a LPCC em associação com o NRDC/RCA/Interat, com o MovAlmeirim e CMA promove a caminhada pela vida.