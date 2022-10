Autarquia coloca lombas para evitar acidentes em cruzamento problemático

A Câmara Municipal de Almeirim vai aprovar numa próxima reunião de Câmara a colocação de lombas no cruzamento da rua Condessa da Junqueira, rua Dionísio Saraiva e rua Bernardo Gonçalves, no centro da cidade de Almeirim.

O cruzamento do ‘Zé Bonito’, como é também popularmente conhecido, vai ser alvo de uma intervenção da autarquia, nas próximas semanas, para evitar os acidente recorrentes que se tem verificado naquele local.

O projeto contempla a elevação da passadeira, com a colocação de uma lomba em alcatrão, a rua Condessa da Junqueira, junto à ourivesaria, e na rua Bernardo Gonçalves serão colocadas lombas plásticas em formato quadrado, de forma a

Na rua Condessa da Junqueira, junto à ourivesaria, está contemplado no projeto a colocação de uma lomba em alcatrão, passando a passadeira a ser elevada. Já na rua Bernardo Gonçalves serão colocadas lombas plásticas em formato quadrado de forma a obrigar a reduzir as velocidades e evitando assim acidentes graves.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, afirma que não consegue perceber “porque é que há acidentes num cruzamento amplo”, apesar de reconhecer que essa é uma realidade.

“Se todos nós cumprimos as velocidades não é preciso lombas, o problema é que parece que há sítios, que são complicados, que efetivamente é preciso haver porque não se cumpre”, justifica, dando como exemplo condutores “que passam por aquele cruzamento, que tem STOP de um lado e de outro, e não pare”.

Para Pedro Ribeiro, o estacionamento na zona não é o problema porque tem regras especificas.

“Estão lá as regras, o estacionamento está lá para cargas e descargas e eu não sou entidade fiscalizadora”, remata.

Este cruzamento tem sido palco de vários acidentes nos últimos anos, alguns com feridos a registar, e tem sido tema de debate entre a população.

Também no cruzamento da rua Padre António Vieira com rua Condessa da Junqueira, está prevista a colocação de duas lombas, uma na passadeira junto à loja e uma imediatamente antes para o cruzamento, também com o mesmo objectivo reduzir velocidades e evitar acidentes.

No final da rua Padre António Vieira, junto à Adega Cooperativa de Almeirim, será construída uma rotunda no processo de requalificação do Parque das Tílias, que terá inicio previsível no próximo ano.