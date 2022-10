Dia Mundial da Saúde Mental com diversas atividades na OficINa do Hospital de Santarém

No próximo dia 10 de outubro, data em que se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental, as portas da OficINa, localizada no Hospital Distrital de Santarém (HDS), vão estar abertas à população com a realização de diversas atividades. O evento é dinamizado pela Associação r.INserir – projeto OficINa – Arte Bruta Inclusiva e pelo Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do HDS.

A iniciativa, que decorre entre as 10h00 e as 18h00, contemplará mostras – “Histórias Aqui Há Gato”, dança com o Conservatório de Santarém – Juan Seller, culinária com o Chef Rodrigo Castelo – e momentos músicais – coro do HDS, acordeão com Andreia Rodrigues e Tuna Arriba-Ó-Tunapikas Além disso, vão marcar presença diversos artistas da comunidade e da OficINa com a apresentação dos seus trabalhos.

A OficINa – Arte Bruta Inclusiva foi inaugurada em maio de 2021 com o objetivo de apostar na reabilitação de pessoas com doença mental grave, através das suas capacidades artísticas. Pintura, costura ou restauração de móveis são algumas das atividades desenvolvidas neste espaço.