Fazendense chapa seis ao Torres Novas e segue líder do campeonato distrital

A Associação Desportiva Fazendense venceu categoricamente por seis bolas a zero a formação do Torres Novas, em partida a contar para a terceira jornada da 1ª divisão do campeonato distrital da Associação de Futebol de Santarém, este domingo, 2 de outubro, no Estádio Prof. José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

Logo ao primeiro minuto da partida Alexandre Fernandes fez o gosto ao pé e colocou a equipa da casa a vencer, que aumentou a vantagem para 2-0 com o golo de Rafael Alturas ao 14 minutos da primeira parte, resultado que se manteria até ao intervalo.

Após a paragem, os charnecos marcaram mais quatro golos. O primeiro foi de Daniel Arraiolos (52′), depois foi a vez de Cláudio Tipote (58′), seguido de Rodrigo Neves (73′), e por fim o gambiano Torres Gomez, que fechou a contagem aos 89′.

A turma de Zé Miguel segue na primeira posição da tabela com três vitórias, nove pontos conquistados, nove golos marcados e zero sofridos.

Já no futebol feminino, o dia também foi de goleada, com a formação de Fazendas de Almeirim a receber e vencer por 5-1 o Malveira, em jogo a contar para campeonato nacional da 3º divisão.

Com dois golos de Márcia Caseiro e mais um de Leonor, Elza e Marta a equipa de Filipe Rego está agora no topo da classificação.