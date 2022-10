Paço dos Negros apura-se para a próxima fase da Taça do Ribatejo

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros apurou-se para a fase de eliminatórias da Taça do Ribatejo, ao classificar-se no 2º lugar da série 2 da fase de grupos da competição.

A equipa pacense perdeu 0-1 no último jogo desta fase frente ao Glória, equipa que venceu a todos os seus adversários. A formação de Paço dos Negros somou quatro pontos, com uma vitória frente ao União de Almeirim, um empate e uma derrota.

Das três equipas do concelho que competiam nesta fase da competição, apenas os pacenses conseguiram o apuramento. No mesmo grupo do Paço dos Negros, o União de Almeirim venceu o Marinhais por 1-4, conquistando assim a única vitória nesta fase, que não chegou para seguir em frente na Taça.

Já o Benfica do Ribatejo que competia num grupo a três com o Forense e o Riachense somou duas derrotas e não conseguiu o apuramento. No primeiro jogo o Benfica do Ribatejo perdeu por 1-7 frente ao Forense e no segundo por 6-0 perante o Riachense.