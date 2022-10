‘Os nossos Bombeiros’, por Sandra Fé Fernandes

Reconhecer os verdadeiros heróis, sermos gratos pela entrega, bondade e profissionalismo de certos humanos, faz de nós pessoas atentas e sensíveis ao que se passa ao nosso redor.

Em tudo existe os bons e os maus profissionais, mas evidenciar o que é bom, é mais gratificante do que viver a vida toda a apontar o que é mau.

Se existem alguns que se alimentam da maldade e do sofrimento dos outros, também existem muitos que se alegram e se saciam dos bens feitos. Honrar quem nos honra, bendizer quem nos ajuda, atender quem nos atende, é como uma substância ressuscitante que é injetada no mais profundo do nosso ser, com o fim de sermos pessoas melhores. Reconhecer quem nos dá tanto, é um acto de amor.

Estes anjos enviados,

Com tanta coragem e destreza,

Que transformam as piores ações humanas,

Em atitudes de reais nobreza.

Oceanos vermelhos enfrentam,

Oprimindo o medo de se manifestar,

Reagem às entranhas do inferno,

Abraçam o dever de o cessar.

São fortes e persistentes,

Trazem no olhar a imensidão,

E o desejo de voltar a abraçar,

Os que levam no coração.

Cada sirene um sobressalto,

Acompanhado de sentida oração,

Que mais poderá valorizar este ato,

Senão a nossa pura e sincera gratidão.

São dignos de todos os aplausos

E de todo o nosso reconhecimento,

Atuam no auge do terror,

Ao som do nosso lamento.

Enfrentam o pior dos inimigos,

Em uma tão difícil situação,

Quando a própria vida,

É o escudo,

Da entrega, nesta missão.

Meu desejo mais profundo,

Acompanhado de um OBRIGADO,

A todos os bombeiros do mundo,

Um destino abençoado.

Aos seres que se divertem

A ver “cenas” arder,

Procurem apoio psicológico,

Vão ter muito para se entreter.

É natureza que se perde,

São famílias agonizadas,

Uma dor que permanece,

E aumenta com vidas ceifadas.

Em cada floresta que arde,

Ninguém vai triunfar,

Tudo são perdas terríveis,

Tristes tragédias a lamentar.

O céu azul fica cinzento,

Cinzas se infiltram no nosso ar,

Habitações consumidas,

Animais sem saída,

Por este monstro a lavrar.

Um fogo alaranjado,

Que passa sem permissão,

Díria mesmo o diabo,

Orgulhoso da devastação.

O caos instalado,

Corações desgastados,

Uma corrida contra o tempo,

Vidas e sonhos desfeitos,

Tudo queimado!

Paisagens devastadas,

Um sentimento tão triste,

Quem pode tirar proveito,

De todo este sofrimento que assiste?!

Muitos não poderão ver mais,

A tristeza que ficou,

Alguns não vão poder contar,

As marcas que o fogo deixou.

Fica eternamente cravado,

Na alma e no coração,

O sabor amargo,

De toda a destruição.

Bem haja a todos os bombeiros,

E à sua digna profissão,

Como a todo o voluntariado,

Todo o bem que fazem pelo mundo,

Seja sempre lembrado,

Reconhecido e recompensado.

Crónica, por Sandra Fé Fernandes