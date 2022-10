Almeirim prepara-se para receber milhares de jovens da Jornada Mundial da Juventude

O concelho de Almeirim será um dos concelhos de acolhimento dos jovens de todo o mundo que vem para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que vão decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, em Lisboa. A autarquia estima receber em espaços públicos cerca de 2500 pessoas, mas o número de pessoas acolhidas pode chegar às 5 mil.

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, garante que o concelho está disponível para receber estes jovens e já iniciou as reuniões de preparação com os responsáveis da Paróquia de Almeirim, para acertar ao detalhe o acolhimento dos jovens de todo o mundo que vem assistir à Jornada Mundial da Juventude.

“Os números em cima da mesa são de milhares de pessoas”, admite o responsável, indicando que a autarquia se tem preparar antecipadamente “para uma altura particular no concelho”.

“Temos as festas em junho/julho, a seguir a JMJ de 1 a 6 de agosto. Está previsto um ACAREG (acampamento regional de escuteiros) que tem sempre mais de mil pessoas a partir de dia 15 de agosto e depois na semana a seguir temos o Festival da Sopa da Pedra. Como isto é muita coisa e a Câmara por norma dá estes apoios todos, é preciso criar as condições para começáramos a pensar o que está em causa e nos irmos preparando. Falta um ano, mas um ano passa a correr”, assinala.

Almeirim será um espécie de dormitório para milhares de participantes na JMJ, que terão em vários espaços públicos, e também particulares, um local onde pernoitar e tomar um pequeno almoço, seguindo depois para Lisboa onde irá decorrer a Jornada Mundial.

O concelho de Almeirim receberá cerca de cinco mil jovens, sendo que cerca de 2500 serão acolhidos em locais da autarquia, como os pavilhões desportivos ou as escolas do concelho. Os restantes serão acolhidos pela paróquia e pela comunidade em outros locais.

“Isto envolve uma enorme logística que é preciso começar a preparar”, conclui Pedro Ribeiro.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição de 2023, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para este ano, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.