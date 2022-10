Temperaturas baixam e chuva está de regresso na próxima semana a Almeirim

As temperaturas máximas tem estado acima dos 30º Celsius ao longo desta semana, mas esse é um cenário que muda já a partir da próxima segunda-feira, 10 de outubro, com uma baixa de praticamente 10º e o regresso da chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No domingo, o céu começa a ficar parcialmente nublado apesar de a temperatura máxima se manter nos 29º Celsius e na segunda-feira, o cenário é de chuva e aguaceiros com a temperatura máxima a baixar aos 22º e a mínima a fixar-se nos 15º.

A partir de terça-feira, é esperado um aumento de temperatura até aos 27º, com céu pouco nublado mas com possibilidade de chuva. Quarta-feira fica marcada pelo regresso do sol e a temperatura máxima regressa aos 30º Celsius mantendo-se até ao fim-de-semana, altura em que voltam a baixar a rondar os 20º.

Durante este período o vento vai soprar fraco do quadrante de noroeste, sul e nordeste.

As poeiras que se têm feito sentir deverão começar a desaparecer durante os próximos dias.