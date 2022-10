Aluna de Fazendas de Almeirim conquista 2º lugar em concurso nacional “A melhor carta 2022”

Caetana Branco, aluna do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim, conquistou o segundo lugar no concurso nacional “A melhor carta 2022”, num prémio atribuído e também promovido internacionalmente pela União Postal Universal (UPU), destinado a jovens entre os 9 e os 15 anos.

A estudante da turma 9ºA recebeu o prémio no passado dia 6 de outubro, na Fundação Portuguesa das Comunicações-Museu das Comunicações, acompanhada pela família e pela professora de português Paula Rodrigues.

Caetana concorreu com centenas de alunos das escolas de todo o país, incluindo as ilhas, tendo sido uma das selecionadas pelo júri do concurso, que teve como tema as alterações climáticas. Os participantes foram convidados a a pensar em ideias para enfrentar as alterações climáticas e criar um futuro mais sustentável, propondo escrever uma carta a uma pessoa influente, explicando-lhe como deveria agir perante as alterações climáticas e porquê.

“A carta vencedora desta nossa aluna é mais um motivo de orgulho para a família AEFA e para toda a comunidade. Parabéns à Caetana pelo trabalho meritório e à sua professora pela aposta no desenvolvimento das potencialidades de escrita dos alunos”, afirma o Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim em comunicado.

Foto: Ana Ferreira/FPC