Exército mostra meios e capacidades em Santarém

O Jardim da Liberdade, em Santarém, acolhe, até domingo, a Expo Exército 2022, uma mostra das “capacidades e meios que o Exército possuiu ao serviço de Portugal e dos portugueses”.

Inserida nas comemorações do Dia do Exército, que este ano é assinalado com um conjunto de atividades em Santarém, a exposição inclui “demonstrações e atividades dinâmicas, entre as quais um hospital sanitário onde são disponibilizados rastreios médicos à população”, afirma uma nota da Câmara de Santarém.

A inauguração da mostra ocorreu na quarta-feira, mesmo dia em que foi apresentado o livro “D. Afonso Henriques e o Exército”, constando do programa do Dia do Exército 2022 em Santarém um concerto pela Orquestra Ligeira do Exército, que ocorreu na sexta-feira à noite, na Praça Sá da Bandeira, e outro da Banda Sinfónica do Exército, ao final da tarde de sábado, na Igreja de Santa Clara.

Um Encontro Gímnico e outro de Coros está marcado para este sábado à tarde no Pavilhão Desportivo Municipal, estando agendada para o final da manhã de domingo uma Cerimónia Militar, no Campo Infante da Câmara, e, à tarde, um espetáculo equestre, na Praça de Touros Celestino Graça, entre outras iniciativas.