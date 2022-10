NERSANT promove networking entre as novas empresas incubadas na Startup

A NERSANT vai realizar no próximo dia 26 de outubro, pelas 17:00, mais uma sessão de networking entre as empresas incubadas na Startup Santarém. Na sessão, para a qual a associação convidou todas as empresas incubadas na Startup Santarém, vão ser apresentadas as empresas que se instalaram recentemente nesta incubadora de empresas.

O objetivo da NERSANT com estas sessões de networking é construir uma rede de contactos profissionais entre as empresas incubadas nas suas infraestruturas, potenciando, desta forma, os negócios através de relacionamentos.

Apesar de se realizar na Startup Santarém, esta sessão está aberta à participação de todas as empresas envolvidas pelo ecossistema Startup Ribatejo, que inclui todas as empresas incubadas não só na Startup Santarém, mas também na Startup Ourém e na Startup Alcanena, incluindo empreendedores acompanhados pela associação empresarial.

Para mais informações sobre a sessão, os interessados devem contactar a Startup Santarém através dos contactos startup.santarem@nersant.pt ou 243 321 999. As inscrições na sessão são gratuitas e podem ser realizadas no portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/agenda/evento/novas-empresas-nas-startups-networking-santarem?2022.10.26-17:00-1211.

De referir que a Startup Santarém conta atualmente com 72 negócios instalados: 44 empresas em incubação física e 28 empresas em incubação virtual, incluindo 22 projetos resultantes de investimento estrangeiro no âmbito do programa Startup Visa.