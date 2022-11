Festival Guitarra D’Alma começa hoje na Igreja do Divino Espírito Santo

A 9º edição do festival Guitarra D’Alma inicia esta sexta-feira, 4 de novembro, com o espetáculo Ensemble de Guitarras da Escola Superior de Artes aplicadas, do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

A iniciativa arranca na Igreja do Divino Espírito Santo (antigas Escolas Velhas), pelas 21h30, e tem entrada gratuita. O espetáculo irá mostrar a qualidade dos alunos do mestre Custódio Castelo, que convida para esse espetáculo José Alegre. Hoje decorrerá ainda uma uma homenagem a António Fernandes, presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

No sábado, dia 5, o Cine Teatro de Almeirim recebe a apresentação do álbum ” Estação # 60″ do artista António Eustáquio, pelas 21h30 e tem entrada gratuita.

No fim-de-semana seguinte, é a vez do Centro Cultural de Fazendas de Almeirim receber o espetáculo com o artista João Vaz, que convida João Chora. O evento tem entrada gratuita e está agendado para as 21h30, do dia 11 de novembro.

Chave de ouro no encerramento da IX edição de um prestigiado festival que celebra a música portuguesa, com o espetáculo do Custódio Castelo Quarteto “IN Ventus 10 anos”, pelas 21h30, no dia 12 de novembro, no Cine Teatro de Almeirim.

O concerto terá como convidado especial Rão Kyao e homenagem a Raúl Nery. Os bilhetes tem um custo de 7,50 euros.