Fazendense já lidera 1ª distrital. Paço dos Negros vive bom momento e Benfica vence derbi concelhio

O Fazendense voltou na tarde do passado domingo, 13 de novembro, à liderança do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém ao derrotar em casa o Fátima por 1-0 com golo de Daniel Arraiolos.

Os charnecos aproveitaram o empate do Samora Correia em Abrantes a uma bola para se chegarem à frente na tabela classificativa.

Na segunda divisão distrital a equipa de Miguel Dionísio está no seu melhor momento. O Paço dos Negros recebeu e venceu a formação do Pernes por 2-1. Os golos foram apontados por Nóbrega e Lourenço. Com este resultado os pacenses estão na segunda posição com os mesmo pontos do líder Forense.

O derbi da segunda divisão distrital marcado para o final de tarde terminou com vitória da equipa de Benfica do Ribatejo por 1-0, com golo de Afonso.