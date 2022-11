Guitarra D’Alma com balanço positivo e promete 10ª edição de luxo

O certame iniciou na Igreja do Divino Espírito Santo no dia 4 de novembro, com o Ensemble de Guitarras da ESART-IPCB, exibindo a qualidade dos alunos do mestre Custódio Castelo, que convidou para esse espetáculo José Alegre, ex-aluno da escola e o primeiro licenciado em Guitarra Portuguesa em Portugal.

A primeira homenagem foi atribuída a José Alegre e seguiu-se a de António Fernandes, presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) pelo seu contributo na divulgação da Guitarra Portuguesa e apoio ao festival.

O Festival seguiu no dia seguinte com o concerto de António Eutásquio e na sexta seguinte foi a vez de o Centro Cultural de Fazendas de Almeirim receber o espetáculo musical de João Vaz, com o convidado João Chora.

O festival Guitarra D’Alma fechou a sua 9ª edição, no passado dia 12 de novembro, com o já tradicional concerto de Custódio Castelo Quarteto, que este ano teve como convidado especial o músico Rão Kyao, que foi homenageado em palco. Este concerto foi também uma homenagem a Raul Nery, um dos grandes guitarristas do séc. XX, que foi representado pelo seu filho.

Custódio Castelo fez um balanço muito positivo da nona edição do certame.

“É com orgulho que digo e temos de dizer que o festival tem vindo a evoluir. Tem vindo a deixar um crédito muito bom nas pessoas e a prova é que os teatros e locais esgotam. A pena que eu tenho é não termos mais lugares para colocar as pessoas que me pediram para vir. O balanço é muito bom, porque é uma conquista com resultados muito positivos e tenho de agradecer todo este empenho da Câmara de Almeirim em manter este festival, acreditar em mim e fazer com que cheguemos mais além”, refere o diretor artístico.

Custódio promete muitas novidades para a realização da 10ª edição deste festival já marcante no concelho de Almeirim e no País.

“São surpresas, muitas surpresas. Poderia só deixar aqui algo que é marcante, são dez anos, dez edições e vou só abrir aqui um bocado o véu… talvez este palco [do Cine Teatro de Almeirim] não seja suficiente para as guitarras portuguesas que existem. Depois logo se vê”, conclui.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim, destaca a evolução e a importância do festival para o concelho.

“Um balanço extremamente positivo. Foram dois fins de semana intensos que começaram nas Escolas Velhas e terminaram aqui com um concerto fantástico, com algo que tem tornado este festival diferente. O Custódio consegue fazer algo que efetivamente é muito importante, que é o destaque da guitarra portuguesa, mas que interage com um conjunto vasto de outros instrumentos. Esta nona edição acabou com mais um concerto esgotado, ontem em Fazendas também esteve esgotado e isso é a prova de que com qualidade as pessoas vêm aos espetáculos”, destaca o autarca.