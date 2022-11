Nova sede da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim

A Câmara Municipal de Almeirim e a Junta de Freguesia de Fazendas Almeirim decidiram reaproveitar o edifico da Escola de S. José e instalar aí a nova sede da Junta de Freguesia.

“Ao longo dos tempos, para que algo se faça é necessário programar e depois se fazer. A Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim foi das primeiras a ter sede própria, no entanto as novas competências, o serviço postal (CTT), o espaço do cidadão etc. têm vindo a demostrar que as instalações já não respondem às necessidades de funcionários e população”, explica Pedro Ribeiro num post nas redes sociais.

Esta obra prevê uma requalificação de toda a escola, com novos espaços de trabalho e de atendimento ao público, novas acessibilidades, elevador, etc.



Com um orçamento estimado em 550 mil euros, mais IVA, a autarquia quer lançar o concurso em 2023, assim estejam reunidas todas as condições financeiras, uma vez que esta obra não tem qualquer tipo de apoios.