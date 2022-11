Abastecimento de Água suspenso

A empresa Águas do Ribatejo devido a trabalhos no Sistema de Abastecimento de Água de Paço dos Negros vai suspender o abastecimento no dia 21 de novembro, segunda-feira, entre as 09h e as

12h, nos seguintes locais:



Paço dos Negros:

• Rua Vale João Viegas |Rua Moinho de Vento | Rua da Liberdade

• Rua do Paço | Rua dos Tesos |Rua dos Quintais

• Rua Norton de Matos | Rua General Humberto Delgado

• Rua Joaquim da Silva Mira | Rua do Depósito da Água

• Rua 25 de Abril | E.M. 577 | Rua Alto do Barrão

• Rua Benjamim Fidalgo |Rua dos Ciprianos

• Rua Cláudio Maria de Oliveira | Rua do Mateus| Rua Maria Francisca

• Rua Antonio da Rita| Rua Joaquim Matias

• Rua João Coutinho da Rama | E.M. 577



Marianos:

. E.M. 577| Rua Casal da Tira | Rua Casal Queimado | Rua Nova

. Rua Professora Maria Virgínia | Rua Casal Moreira

. Travessa do Queimado | Rua dos Marques |Estrada dos Cantarinhos

. Rua Henrique de Val Flores | Rua Foros Casal Moreira | Rua S/Nome

. Rua 25 de Abril |Rua Professor Joao Castro Freire D’ Andrade

. Rua Bairro Novo | Rua das Alices | Rua Henrique de Val Flores



Murta:

. Rua 25 de Abril | Rua Vale da Lama

. Rua Jose Rodrigues | Rua do Fitas