Moradores queixam-se do barulho noturno das obras na base logística da Mercadona

Vários moradores de Fazendas de Almeirim queixam-se do barulho noturno provocado pelas obras da base logística da Mercadona, que se intensificou nos últimos dias, especialmente na última madrugada na zona de Vale Barrocas e Estrada do Marquês. A situação levou mesmo a GNR ao local.

Segundo apurou O Almeirinense, nos últimos dias, a empresa responsável pela edificação da infraestrutura iniciou a colocação de estacas para estabilização do terreno com maquinaria própria. Estes trabalhos têm-se prolongado durante a noite e há vários moradores naquela zona que se queixam de não conseguir dormir.

“Tem sido desde que começou, mas ontem foi o dia pior. As janelas e e as portas tremem com as obras. Isto está horrível há semanas”, relata ao nosso jornal um leitor identificado que mora próximo do local.

Apesar das queixas feitas pelos moradores, a empresa responsável tem autorização por parte da autarquia para a realização de trabalhos noturnos.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim, confirmou ao O Almeirinense que existe esta autorização, mas garante que “havia e há o compromisso” por parte da empresa que se existisse incómodo para os moradores, os trabalhos teriam de ser “adequados em termos de horário”.

O autarca refere ainda que durante a manhã desta quarta-feira, 16 de novembro, reuniu com a empresa para tratar deste assunto e que o mesmo “ficou tratado” para que este tipo de trabalhos noturnos “não incomode quem ali reside”.

Os vários moradores fizeram inúmeras queixas à GNR de Almeirim durante o dia de ontem, que se deslocou ao local, mas devido à autorização concedida pela autarquia, nada poderia fazer para evitar a situação.