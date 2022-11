Quinta da Alorna com sugestões para a ceia de Natal

De Norte a Sul do país muitas são as tradições natalícias e as receitas de consoada das famílias portuguesas, nas quais o bacalhau e o polvo partilham a coroa dos ‘reis da consoada’ com o cabrito e borrego, antes da chegada à mesa das sobremesas, bolos e doces tão típicos desta época.

A Quinta da Alorna compõe o quadro natalício e festivo, onde se destaca a criatividade na cozinha, as tradições e a alegria à volta da mesa, com três sugestões que enaltecem os sabores dos diferentes menus familiares: Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon e Grande Reserva Marquesa de Alorna Branco e Tinto.

RESERVA TOURIGA NACIONAL & CABERNET SAUVIGNON

As duas castas, Touriga Nacional e Cabernet Sauvignon, estagiam separadamente durante 12 meses em barricas de 2ª e 3ª utilização, de carvalho americano e francês. Assim, este vinho de cor púrpura adquire um aroma intenso a violetas e groselha madura da Touriga, com especiarias próprias do Cabernet e complexidade dada pelo estágio em madeira. Este vinho acompanha pratos de caça, cabrito e borrego, que tradicionalmente estão na mesa dos portugueses. PVP: 7,99€

GRANDE RESERVA MARQUESA DE ALORNA BRANCO

O processo de vinificação enaltece o aroma fino e elegante com notas de lima, pera e marmelo deste vinho de cor amarelo-limão muito ténue. Os pratos natalícios de bacalhau, o arroz de marisco, massada de peixe e queijos de sabor intenso, que costumam abrir as festividades na mesa de consoada combinam na perfeição com esta grande reserva. O final de boca caracteriza-se por uma frescura exímia. PVP: 29,99€

GRANDE RESERVA MARQUESA DE ALORNA TINTO

Os pratos de cabrito no forno, de caça e condimentados, assim como os enchidos, harmonizam com este vinho vermelho profundo. O aroma intenso faz sobressair as notas florais e fruta bem madura envolvidas por chocolate e pimenta branca, fruto do estágio em barricas novas de carvalho francês. A boca elegante e viva é complementada por taninos finos bem integrados onde se sentem as notas aromáticas. PVP: 29,99€

Os vinhos Quinta da Alorna estão atualmente disponíveis nas grandes superfícies, tanto em loja como online, tais como o Continente, Pingo Doce, Auchan, Intermarché e El Corte Inglés, e ainda online na Adegga ou Garrafeira 5 Estrelas.

A Loja da Quinta da Alorna, em Almeirim, também poderá ser uma opção.