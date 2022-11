NERSANT debate os desafios da cibersegurança nas empresas

Os desafios da cibersegurança nas empresas vão ser analisados pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém no próximo dia 28 de novembro, às 14h30. O webinar é de participação gratuita e conta com a intervenção de Isabel Baptista, Coordenadora do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Centro Nacional de Cibersegurança.

A cibersegurança ou segurança digital refere-se ao conjunto de ações e técnicas para proteger sistemas, programas, redes e equipamentos de invasões, com o objetivo de prevenir ou mitigar danos ou destruição de redes de computadores, aplicações, dispositivos e dados.

De facto, a prática de proteger as informações digitais, dispositivos e recursos – como informações pessoais, contas, ficheiros, fotografias, entre outros dados – tem vindo a assumir cada vez maior importância, não só a nível pessoal, mas também a nível corporativo.

Neste sentido, cada empresa, seja de pequena ou grande dimensão, deve compreender a importância da segurança e desenvolver esforços para implementar todas as medidas possíveis para lidar com as ameaças.

Com o objetivo de abordar os desafios da cibersegurança para empresas, a NERSANT decidiu organizar um webinar sobre o tema, agendado para o próximo dia 28 de novembro, pelas 14h30. As inscrições são gratuitas e estão abertas em https://www.nersant.pt/agenda/.

O seminário tem como oradora Isabel Baptista, Coordenadora Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Centro Nacional de Cibersegurança.