Fazendense vence U. Tomar e volta à liderança do campeonato distrital de futebol

O Fazendense foi feliz na deslocação ao terreno do União de Tomar, ao vencer por 1-2, vitória que garante aos charnecos a liderança do campeonato da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém.

O Fazendense foi o primeiro a marcar por intermédio de Daniel Arraiolos, aos 38′ . O União de Tomar empatou o jogo no período de compensação da primeira parte por Anderson Filho (45+1′). Na segunda parte, a equipa de Fazendas de Almeirim foi mais dominadora e concretizou o golo da vitória aos aos 77′, com um tento do avançado Torres Gomez, que já leva seis na competição e é o melhor marcador.

O Fazendense soma 28 pontos, em 12 jogos, mais um que o União de Tomar (27 pontos) e mais quatro que o Samora Correia (24 pontos).

Na segunda divisão distrital, a jornada fica marcada por dois empates e um derrota para as equipas do concelho. O Benfica do Ribatejo continua a pontuar há cinco jornadas consecutivas, ao empatar diante do Moçarriense. O União de Almeirim também não foi além de um empate a duas bolas na deslocação a Pernes. O Paço dos Negros sofreu nova derrota por 0-3 na receção ao Rebocho.

Foto de arquivo