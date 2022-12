Amanhã é dia de Caminhada de Natal pela vila da Chamusca

O Município da Chamusca em parceria com o grupo Caminhadas em União, da secção da União Desportiva da Chamusca promove amanhã (11 de dezembro), pelas 10H, uma Caminhada de Natal, com o objetivo de reunir amigos e famílias durante um percurso de cinco quilómetros pela vila da Chamusca, que pretende tornar a prática do exercício físico num momento de partilha e de convívio.

A iniciativa “Caminhada de Natal” está inserida no evento Parque dos Sonhos de Natal, é gratuita (carece de inscrição no local), de dificuldade baixa e realizada em circuito urbano. O percurso tem início no Largo 25 de abril e o barrete de Pai Natal é um adereço obrigatório. Quem participar na ação, com o barrete de Pai Natal, terá depois acesso ao Parque dos Sonhos de forma gratuita.

O maior parque temático de Natal do Ribatejo “O PARQUE DOS SONHOS DE NATAL”, foi inaugurado no dia 07 de dezembro e irá decorrer até ao dia 23 de dezembro, num dos JARDINS MAIS BONITOS DA REGIÃO RIBATEJANA, numa iniciativa do Município da Chamusca.

Inserido no Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca estão ainda várias outras atividades entre as quais se destaca o Tributo a Michael Bublé (17 de dezembro).

A pista de gelo natural promete fazer as delícias de miúdos e graúdos que se queiram arriscar no desafio da patinagem no gelo. Destaque ainda para a Casinha do pai Natal, a roda de Natal (uma das novidades deste ano), o presépio vivo, passeio de pónei, o carrossel e outras novidades que este ano poderão ser encontradas no “Parque dos Sonhos”.

O evento inclui, ainda, o tradicional Mercadinho de Natal, com mostra de artesanato, bijuteria e também exposição de produtos locais e regionais, sem esquecer a oferta gastronómica. Do programa faz parte também animação de rua, exposição de produtos locais, espetáculos musicais, teatro e muitas outras atividades que prometem aquecer uma das épocas mais importantes do ano.

Para além da programação do evento, destaque ainda para a habitual iluminação de Natal, que poderá ser encontrada em vários pontos de interesse da Vila da Chamusca, como o Jardim do Coreto, o Largo Vasco da Gama (Junto à Biblioteca Municipal), o Largo 25 de Abril (zona envolvente ao Edifício dos Paços do Concelho), o Edifício de São Francisco e ainda o Miradouro da Nossa Senhora do Pranto.

O PARQUE DOS SONHOS DE NATAL estará de portas abertas de segunda-feira a domingo, encerrando no dia 23 de dezembro, pelas 21H30 com um espetáculo de Circo de Fogo, no Palco das Estrelas.

Os bilhetes têm um valor máximo de quatro euros/pessoa, sendo que todas as atividades dentro do parque são completamente gratuitas.

Mais informações em https://www.cm-chamusca.pt/parque-dos-sonhos.