Professores protestam pela dignificação da carreira docente no concelho de Almeirim

Os professores do concelho de Almeirim estão em greve, ao longo desta semana, para exigir a dignificação da carreira docente e lutar por respostas a problemas antigos, como é o caso da progressão na carreira.

Em Fazendas de Almeirim, os professores do 1º ciclo tem estado em greve a tempo letivos durante toda a semana. Hoje, os docentes de todo o Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim fizeram um paralisação todo o dia, que teve mais impacto na Escola Básica 2,3 de Fazendas de Almeirim e na Escola Básica e Jardim de Infância de Paço dos Negros. Para além desta medida, os docentes concentraram-se à porta da escola no primeiro tempo desta manha.

Em Almeirim, os professores tem estado a realizar greve ao longo da semana, em vários períodos escolares. A greve tem causado alguns constrangimentos nas escolas e algumas aulas não se tem realizado.

Hoje, o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL) organizou uma vigília pelas 18h00, no Largo do Seminário, em Santarém.

O Sindicato de Todos os Professores (S.TO.P.) convocou uma greve por tempo indeterminado em protesto contra as propostas de alteração aos concursos e para exigir respostas a problemas antigos.

Entre as principais reivindicações, o S.TO.P. aponta “questões fundamentais do passado não resolvidas”, defendendo, desde logo, a contabilização de todo o tempo de serviço, o fim das vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões e a possibilidade de aposentação sem penalização após 36 anos de serviço.

Critica também as alterações recentes ao regime de mobilidade por doença, as ultrapassagens na progressão da carreira docente e reivindica soluções para os professores em monodocência e uma avaliação sem quotas.

A greve é igualmente uma resposta às propostas do Ministério da Educação para a revisão do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente, que está a ser negociada entre a tutela e os sindicatos do setor.