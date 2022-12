Luxo dos chocolates acessível a todos 

Chegou a Santarém uma marca com mais de 100 anos de existência dedicada ao chocolate. Agora o “Luxo do chocolate acessível a todos” está mais perto dos ribatejanos.

Como surgiu?

No domingo de Páscoa de 2021 eu e o meu marido, Pedro Saldanha, bebemos um bom vinho e fomos ver um filme, ‘Chocolat’, e, do nada, tivemos a ideia de abrir uma loja de chocolates. Eu fui ao computador e disse que gostava de Leonidas. Já conhecia a marca há muitos anos. Vi também que eles tinham franchising e foi só o início porque nunca mais parámos. Nunca tinha pensado abrir nenhum negócio. Surgiu como brincadeira, e depois, quando dei por mim, já tinhamos uma loja. [sorrisos]

Porquê em Santarém?

Porque eu acho que ainda há muita gente que vem ao centro histórico. As pessoas têm ideia que isto está morto, mas não está, embora precisemos de mais pessoas. Ainda há o pensamento de ir a Lisboa fazer compras e não vir aqui.

Como apresenta o espaço?

É um espaço agradável no nº 70 na Rua Serpa Pinto, também conhecida como a Rua Direita que é torta! Aqui pode tomar um chocolate quente, café e provar uns bombons. O nosso chocolate é excelente. É 100% manteiga de cacau, sem óleo de palma e a marca já tem 109 anos, sempre na mesma família. A loja oferece um produto de luxo que há nas grandes cidades. Eu acho que Santarém, Almeirim, Cartaxo e arredores também merecem ter produtos de qualidade, não é só nos grandes centros.

Vocês são também uma empresa familiar?

Sim, nós somos uma empresa de família que tem o privilégio de vender uma marca conhecida no mundo inteiro. Nós temos cinco filhos e todos têm ajudado na loja. Nós gostamos muito de aqui estar e sabemos bem o que temos na nossa vitrine. Em Portugal, as pessoas ainda não conhecem bem a marca, vão conhecendo. A representante da marca tem feito muito trabalho para divulgar, mas em Santarém é pouco conhecida e em Almeirim muito menos. As pessoas que viajam já conhecem a marca, mas há muita gente que não conhece de todo.

Este negócio com quase um ano como tem corrido?

Tem corrido muito bem. Estamos muito contentes. A loja tem sido bem recebida. Todos os dias temos tido clientes novos, e já temos clientes que voltam regularmente para levar bombons. Temos tido até ingleses, holandeses, belgas, de S. Martinho, Óbidos … vêm uma vez, tropeçam na loja, gostam e depois voltam.

Vem aí o Natal. É uma boa prenda oferecer uma caixa de bombons?!

Há pouca gente que não gosta de chocolates, mas também temos geleias de frutas, licores portugueses, champanhe … mas a pessoa que recebe uma caixa de Leonidas, sabe que é especial. É uma prenda especial. Eu quando recebia, sabia que a pessoa gostava de mim. Erradamente, as pessoas pensam que é tudo muito caro, mas não é. O lema da marca é “o luxo do chocolate acessível a todos” e tanto se pode comprar um saco de bombons de três euros, como uma prenda muito boa e muito bonita. É para o bolso de todos os portugueses.

É possível comprar aqui em loja e online?

É possível de duas formas. Neste momento podem encomendar pelo telefone (243 140 430 e 965 490 496), mas temos também a possibilidade de comprar através da Glovo e vamos ainda ter uma novidade em breve.

Vejo em si um sorriso de alguém que está muito orgulhosa…

Eu sinto que preparamos a vida toda para trabalhar aqui. Temos muitos filhos e fazemos grandes refeições. Quando foi o Natal em 2021 foi preciso sermos muito organizados e dinâmicos. Já embrulhamos muitas prendas… Dei aulas muitos anos e é muito fácil falar com as pessoas. O Pedro é delegado da propaganda médica e dá apoio na parte da contabilidade, encomendas, etc. Também ser bilingue é uma grande vantagem. Eu estou aqui porque quero e não porque me obrigaram… Adoro estar aqui e gosto muito do produto que vendo.