João Paulo Rodrigues abriu o gabinete para recebe o Jornal O ALMEIRINENSE. Desde os tempos da Covid-19 ao aumento dos preços que vivemos, de tudo se falou mas muito assente no valor dos parceiros e colaboradores.

Como e quando surgiu a Exaclean?

A Exaclean surgiu em 2008, com a necessidade de estarmos presentes com uma entidade forte no mercado da higiene e limpeza profissional, representando as diversas marcas parceiras e líderes em produtos nessa área de atividade . Queríamos estar representados através da excelência e rigor e na prestação de serviços que encontrem soluções e inovações para o cliente.

A Exaclean não disponibiliza só produtos mas também uma equipa especializada?

Sim, a Exaclean tem uma equipa de técnicos especializados, assim como na área da formação, consultoria e Pest Control. Orgulhamo-nos de ter connosco colaboradores instruídos e atentos para resolver qualquer problema e promover as melhores soluções nos nossos clientes.

Se tivesse que apresentar a empresa como o fazia?

A exaclean é uma empresa familiar, que se orgulha de defender os valores que lhe foram transmitidos desde sempre perante clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores e amigos – Ética | Qualidade | Compromisso.

A sede está em Alcanena mas podemos dizer que estão em todos o país e não só?

A Sede principal da Exaclean é em Alcanede, sendo que temos sucursais no Algarve, Sintra, Açores, Elvas e ainda estamos representados em Espanha e Angola. A nossa rede de vendedores e distribuição, assume uma ampla área de Portugal Continental, nomeadamente, a zona centro e sul.

Porquê esta aposta também internacional?

Através de parcerias saudáveis e do conhecimento que temos do mercado internacional, fez-nos sentido ir mais além e levar a nossa forma de trabalhar e os produtos em que confiamos, também a clientes que nos procurassem fora de Portugal.

Mas todo este crescimento também se deve aos parceiros?

Este crescimento é feito em conjunto com os nossos parceiros sempre, são eles que nos ajudam a crescer e que acreditam na exaclean para potenciar também o seu negócio.

Como tem corrido 2022?

2022 tem sido marcado por um aumento de preços constante por parte de vários fornecedores, parceiros e fabricantes, tentamos sempre avaliar e gerir da melhor forma estes aumentos para não afetar negativamente a nossa rede de clientes e a nossa forma de trabalhar.

A Covid-19 foi um desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade?

A COVID-19 foi um enorme desafio para toda a estrutura exaclean, que como fornecedores de instituições de cuidados de saúde e a idosos, foi extremamente desafiante conseguir colmatar a falta de stock de varios tipos de artigos. Entre racionar material, a conseguir que o mesmo chegasse a todos os locais de risco foi de uma aprendizagem e gestão enormes. Podemos ver a Covid-19 como uma oportunidade no sentido em que, chegámos a muitos clientes, pela via da Covid-19 como fornecedores dos vários artigos que ajudavam ao seu combate, e assim podemos promover outras soluções e serviços que também temos disponíveis a esses mesmos clientes.

E quais as expetativas para o novo ano?

O aumento de preços que se fez sentir durante todo o ano de 2022, deixa-nos apreensivos ao ano que chegará. Estaremos atentos às movimentações do mercado e esperamos estar preparados para qualquer adversidade que possa surgir dos tempos de inflação que se têm vindo a revelar.