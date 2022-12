Fadista de Benfica do Ribatejo vence concurso “Temos Artista: Especial Tradições” da RTP1

Fábio Borges, natural da freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim, venceu o concurso “Temos Artista: Especial Tradições”, promovido pelo programa “Praça da Alegria”, da RTP 1.

Depois de várias fases e 16 artistas a concurso, o fadista natural do concelho de Almeirim conquistou a vitória com 56 por cento dos votos contra os 44 por cento do outro finalista “Baquetas ao Rubro”. O jovem foi acompanhado por Ricardo Dias na guitarra portuguesa e por Paulo Larguesa na viola.

Fábio canta o fado tradicional ao jeito de Coimbra, afirma que a música sempre fez parte de si. Neste concurso foi premiado com um cheque de mil euros, dinheiro que irá investir na sua carreira e no primeiro álbum de fado tradicional a editar em 2023.

O júri deixou também rasgados elogios ao jovem fadista, com Augusto Canário a destacar “o cunho pessoal [do Fábio] a estes fados tradicionais e uma forma de interpretar que nos cativa”.

Já o músico Daniel Fernandes destacou a voz de Fábio, afirmando que ficam “todos de boca aberta da primeira vez que o ouvimos”.

A cantora Noa revela que fica “arrepiada” e que a música apresentada pelo artista “é linda de morrer”, ressalvando que Fábio tem um “vozeirão” e uma “delicadeza” a cantar. A artista garante que Fábio será “o novo porta-voz do Fado de Coimbra”.

No concurso “Temos Artista: Especial Tradições” cantou temas como Fado das Águias, Canção do Alentejo, Asas Brancas, Toada Beirã ou O Meu Fado.

Fábio Borges, de 31 anos, nasceu em Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim, mas foi na cidade dos estudantes que se instalou e considera a sua casa. É professor de canto na Escola de Fado de Coimbra e cantor principal da casa de fados conimbricense ‘àCapella’. Tem uma formação em canto lírico pelo Conservatório de Música da cidade.

Estudou Administração Público-Privada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas acabou por desistir por amor à música e ao fado.

A final do concurso decorreu no dia 27 de dezembro, na RTP1, entre as 10h00 e as 13h00.