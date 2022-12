Passeio de TT para ajudar os Bombeiros de Almeirim no dia 8 de janeiro

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim promovem a XIV edição do passeio turístico de TT ‘Trilhos da Serra – À descoberta da Sopa da Pedra’, no próximo dia 8 de janeiro, no concelho de Almeirim.

O evento está de regresso com o objetivo de continuar a ajudar a corporação almeirinense na sua nobre missão, que é ajudar quem mais precisa.

A concentração do passeio é no Centro Coordenador de Transportes da cidade, pelas 8h00, onde os participantes se reunem e partem em direção aos terrenos montanhosos do concelho. O certame incluiu almoço, terminando pelas 16h00 no local onde se iniciou.

As inscrições estão aberta ao final do dia de hoje e tem um custo de 25 pedras para condutores, 20 para acompanhantes e as crianças até aos 10 anos não pagam. Clique aqui para se inscrever.

O passeio de TT marca o arranque deste tipo de evento no concelho de Almeirim. A organização não aceita inscrições no dia do evento.