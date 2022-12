Concelho de Almeirim tem seis empresas PME Excelência

O concelho de Almeirim conta com seis empresas com o estatuto PME Excelência 2021, num total de 3881 distinguidas no País pelo IAPMEI. As empresas almeirinenses conheceram esta atribuição no passado dia 15 de dezembro, numa numa cerimónia que teve lugar na ExpoSalão, na Batalha, que contou com a presença do Ministro da Economia e do Mar, do Secretário de Estado da Economia e do Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços.

As seis empresas do concelho são Agrovinal – Produtos para Agricultura, S.A.; F. J. M. P. C. – Informática, Comércio e Serviços, Lda.; Maria d’Assunção T. R. Sousa e Silva, Lda. (Grupo Mendonça); Marmotejo – Comércio Internacional de Mármores, Lda.; Prosaúde, Lda. (Farmácia Correia de Oliveira) e Sociconta – Informática e Gestão, Lda.

Este ano o concelho conta com mais um empresa distinguida face a 2020, com a entrada da Agrovinal e Grupo Mendonça e a saída da Foremost.

As empresas distinguidas representam um volume de negócios de mais de 24 milhões de euros, crescendo 26,08 por cento face a 2020. No setor da exportações o volume chega perto dos 2 milhões de euros, o que destaca um crescimento de 761,74 por cento face ao ano anterior. Estas empresas obtiveram um resultado líquido de 2.586.153 euros em 2021.

O estatuto PME Excelência é atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal (no caso das empresas do Turismo) em parceria com um conjunto de bancos parceiros e as Sociedades de Garantia Mútua.

Trata-se de um selo de reputação que permite às empresas relacionarem-se com a sua envolvente – fornecedores, clientes, sistema financeiro e autoridades nacionais e regionais – numa base de confiança facilitadora do desenvolvimento dos seus negócios.

Para empresas exportadoras e com ambição internacional, o estatuto PME Excelência é particularmente relevante, constituindo um fator de diferenciação e uma garantia da solidez e idoneidade das empresas.

As PME Excelência são selecionadas pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal a partir do universo das PME Líder, num justo reconhecimento do seu mérito e do seu contributo para os resultados da economia.