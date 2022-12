Ricardo Catarro é um dos 30 Rising Stars na área da fotografia a nível mundial

Ricardo Catarro, fotógrafo almeirinense, foi novamente reconhecido pelo seu trabalho na área da fotografia, mais concretamente na fotografia de casamento. Depois de ter sido nomeado por Portugal como um dos novos talentos da Europa, pela maior e mais consagrada instituição da área em termos europeus, Catarro foi agora escolhido com uma das 30 Rising Stars do mundo de 2022, pela Rangefinder Magazine, uma revista de Nova Iorque que é a instituição mais prestigiante no mundo da fotografia e a fotografia de casamento.

Todos os anos, a revista escolhe 150 fotógrafos do mundo inteiro e começa um processo de selecção dos 30 Rising Stars a nível planetário. Esta escolha inicial, parte da observação de alguns profissionais da área, que quando questionados, vão dando alguns nomes de fotógrafos que eles pensam serem umas estrelas em ascensão.

Ricardo recebeu um email onde lhe foi solicitado o envio de 30 fotografias e que respondesse a um conjunto de perguntas. A fase de escolha durou cerca de mês e meio e em Novembro Ricardo foi informado pela organização que estava entre os escolhidos da Rising Stars de 2022.

“Sempre foi algo que desejei e ambicionei. Conseguir chegar a estes patamares, por tudo aquilo que me podem trazer no futuro e já estou a sentir enormes mudanças no meu negócio. Desde 2011, que apenas dois portugueses tinham conseguido esta distinção e agora comigo passamos a três. Fico muito orgulhoso com o que alcancei até agora e por poder fazer o que mais gosto”, destaca.

Ricardo Catarro, licenciado em Gestão de Empresas, deixou o seu emprego em 2017 para se dedicar a 100 por cento à área da fotografia. Faz fotografia de paisagem, arquitetura, produto, moda, retrato e reportagem fotográfica, mas foi na área do casamento que mais se tem destacado nos últimos anos com vários prémios a nível nacional e internacional.

Veja aqui algumas fotografias que valeram a distinção ao almeirinense: