Hospital de Santarém alarga horário e implementa novas regras nas visitas

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) alargou o horário de visitas aos doentes internados e implementou novas regras, de forma a garantir um maior período de acompanhamento dos doentes.

De acordo com o Conselho de Administração do HDS, as alterações decorrem na sequência da “elevada cobertura vacinal contra a Covid-19 atingida em Portugal, bem como da contínua e adequada implementação efetiva das medidas de prevenção e controlo de infeção”.

Assim, nos serviços de internamento, retomam as visitas diárias, entre as 14h00 e as 19h00. Nesse período, só é permitida a visita de uma única pessoa, podendo não ser a mesma nos dias seguintes.

Outra das alterações é que os doentes internados com Covid-19 passam a poder receber visitas, mediante o cumprimento de medidas de prevenção e controlo de infeção – distanciamento físico, utilização adequada de equipamento de proteção respiratória (respirador P2) e higienização das mãos à entrada e à saída do quarto.

As visitas devem ser antecedidas de marcação prévia, devendo o contacto ser estabelecido para o Serviço de Informação e Relações Públicas (SIRP) através dos telefones 243 300 200 ou 926 223 573.

Para os doentes que ocupam o mesmo quarto, as visitas serão desfasadas no horário. Não é permitido o acesso a outros pisos nem visitas a outros doentes.

Os visitantes devem apresentar-se 30 minutos antes do horário de visita e respeitar as medidas de prevenção e controlo de infeção: etiqueta respiratória; utilização correta de máscara cirúrgica e higienização frequente das mãos.