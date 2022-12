Morreu o Papa Emérito, Bento XVI.

O estado de saúde do antecessor de Francisco tinha-se agravado esta semana.

Em comunicado, o diretor do serviço de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, anunciou: “Tenho a dor de anunciar que o Papa Emérito, Bento XVI morreu hoje às 9h34 da manhã no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano”.

O Papa Francisco tinha pedido aos católicos que rezasssem por ele. Esta sexta-feira tinha sido realizada uma missa na Basíica de São João de Latrão, em Roma, pela sua saúde, na qual participaram centenas de pessoas.

Joseph Ratzinger, que fica na história com o nome de Bento XVI, tinha 95 anos.

O Vaticano revelou que a partir de segunda-feira, dia 2 de janeiro, haverá câmara ardente na Basílica de São Pedro.

“O corpo do Papa Emérito estará na Basílica de São Pedro no Vaticano para a despedida dos fiéis”, lê a declaração do gabinete de imprensa da Santa Sé.