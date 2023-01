Casa do Benfica de Benfica do Ribatejo promove concurso de pesca

A recém reativada Casa do Benfica de Benfica do Ribatejo promove, no próximo dia 29 de janeiro, um concurso de pesca na Barragem do Gagos, em Fazendas de Almeirim.

Segundo a organização, o concurso terá 1 setor de boia de 20 pescadores e 1 setor de feeder de 20 pescadores. Os melhores a concurso serão premiados.

O primeiro classificado terá um prémio de 100 euros, o segundo de 75, o terceiro de 50 e o quarto de 25. Até ao 10 classificado os participantes recebem material de pesca. Os prémios são válidos par ao total de 20 pescadores por setor.

A concentração do evento está marcada para as 7h00, seguindo-se o sorteio dos pesqueiros pelas 7h30. O início da prova ocorre às 9h00 e o fim pelas 13h00.

O concurso tem o valor de inscrição de 15 euros.