Hélder Silva é o novo comandante do comando sub-regional da Lezíria do Tejo da Proteção Civil

Hélder António Silva é o novo comandante do comando sub-regional da Lezíria do Tejo, a nova estrutura orgânica da Protecção Civil, que entrou em funcionamento esta quarta-feira, 4 de Janeiro de 2023. O comando sub-regional da Lezíria do Tejo da Proteção Civil está sediada em Almeirim.

A partir de hoje, o sistema de Proteção Civil sofreu uma das suas maiores mudanças com o o fim dos 18 comandos distritais de operações e socorro (CDOS), que vão ser substituídos por 24 comandos sub-regionais. No distrito de Santarém, o Comando Distrital de Operações de Socorro foi dividido em dois comandos sub-regionais, o da Lezíria do Tejo e Médio Tejo. A alteração estava prevista para o dia de 1 de janeiro, mas a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) determinou o adiamento desta transição face ao agravamento das condições meteorológicas.

O novo comandante do sub comando da Lezíria do Tejo é licenciado em Informática. Possui uma pós-graduação em Incêndios Florestais e um Curso Avançado de Gestão e Liderança, além de vasta formação e experiência na área da proteção e do socorro. Entre 2015 e 2018 desempenhou funções como Comandante dos Bombeiros Voluntários de Caxarias. Ao longo da sua carreira como Bombeiro foi agraciado com várias condecorações.

Em 2018, tomou posse como 2º Comandante Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém. Hélder Silva terá como segundo comandante Rodrigo Bertelo, de 42 anos, ex-comandante dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, cargo que exerceu na última década. É licenciado em ensino básico, pós-graduado em gestão municipal de proteção civil e tem formação complementar em várias áreas ligadas ao setor.

David Lobato, até aqui Comandante Operacional Distrital de Santarém (CODIS) assume o comando sub-regional do Médio Tejo.

Os dois sub comandos do distrito de Santarém passam a estar abrangidos pelo Comando Regional de Lisboa e Vale do Tejo, onde se integram ainda os comandos sub-regionais da Grande Lisboa, do Oeste e da Península de Setúbal.

O fim dos 18 CDOS e a criação de 24 comandos sub-regionais de emergência e proteção civil estavam previstos na lei orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que entrou em vigor em abril de 2019.